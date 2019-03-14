С начала года на Дальнем Востоке ликвидированы более 300 лесных пожаров

Более 300 лесных пожаров удалось ликвидировать в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области с начала 2019 года.

«С начала 2019 года силами региональных лесопожарных служб при координации Федерального агентства лесного хозяйства оперативно обнаружено, локализовано и ликвидировано более 306 лесных пожаров в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области», – говорится в сообщении ведомства.

В резерве также находится группировка из 700 высококвалифицированных парашютистов и десантников-пожарных, готовых приступить к работе в любом из регионов России для предупреждения угрозы введения режима ЧС на территории лесного фонда.



Также по инициативе замминистра природных ресурсов и экологии – руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика ФБУ «Авиалесоохрана» были закуплены беспилотные самолеты Supercam S250 и Supercam S100 и беспилотные вертолеты Supercam Х6M2. Дроны уже зарекомендовали себя в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах как очень экономичный и эффективный инструмент патрулирования территорий лесного фонда в целях обнаружения пожаров и информационного обеспечения команд пожаротушения.



Для предупреждения возникновения лесных пожаров проводится масштабный мониторинг, позволяющий своевременно выявить очаги возгорания. Система обнаружения включает данные наземного и авиационного мониторинга, а также спутниковые данные.



В настоящее время все лесные пожары ликвидированы, угрозы для населенных пунктов нет, отметили в ведомстве.