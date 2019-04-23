Последствия разрушительного пожара в Забайкалье сняли на видео

Следственный комитет России показал видеозапись, на которой запечатлены масштабы разрушений, вызванных пожарами в Забайкальском крае.

Последствия стихии были сняты представителями СК при помощи дрона и опубликованы на YouToube-канале ведомства.

Напомним, в течение 19-22 апреля в Забайкалье в результате шквалистого ветра в нескольких районах региона степные пожары перебросились на населенные пункты. Уничтоженными оказались 99 жилых домов и 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, в которых погибло более 5,5 тыс. голов скота. Более 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, огонь разрушил два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов т не менее шести единиц сельхозтехники. Ущерб оценивается в 280 млн. рублей.

Сообщается, что на пострадавшие от пожаров территории направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.