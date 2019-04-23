После масштабных пожаров в Забайкалье возбуждены дела о халатности

По фактам халатности во время пожаров в Забайкалье, повлекшей уничтожение имущества и причинение вреда здоровью, СК возбудил уголовные дела.

В период с 19 по 22 апреля из-за шквалистого ветра в нескольких районах Забайкальского края природные пожары перешли на населенные пункты. В итоге 17 из них пострадали от пожара и более 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, сообщает СК России.

«По данным фактам следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что предварительный ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей.

Также сообщается, что огонь уничтожил около сотни жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек, два зернохранилища, 320 тонн грубых кормов, свыше 5600 голов скота и не менее шести единиц сельскохозяйственной техники.

В Следственном комитете подчеркнули, что следователи опросят местных жителей, руководителей органов местного самоуправления, работников районных администраций, а также должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Напомним, 19 апреля в Забайкалье был введен режим ЧС из-за пожаров. Позже в Рослесхозе сообщили, что причиной пожаров могли стать поджоги сухой травы и мусора.

В общей сложности пострадали около 650 человек.