Названа причина пожаров в Забайкалье

По данным Рослесхоза, причиной пожаров в Забайкальском крае могли стать самовольные палы травы; оперативный штаб ведомства поручил усилить патрулирование в Забайкалье, а также в Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Оренбургской, Амурской областях.

«Самовольные палы сухой травы, мусора резко ухудшили пожарную ситуацию в населенных пунктах Забайкальского края. Есть пострадавшие среди населения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза регистрирует на территории регионов России, в том числе Забайкальского края, рост возгораний на землях сельхозназначения и иных категорий. Такие «термоточки» вызваны несанкционированными палами сухой растительности, представляющими высокий риск для населенных пунктов, объектов экономики, лесных территорий, добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что огонь травяных пожаров распространяется интенсивно и быстро меняет направление при изменении ветра.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края за последние сутки пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 109 зданий и сооружений, в том числе 99 жилых домов, имущество потеряли более 300 человек. Травмы получили 27 местных жителей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов утром субботы, 20 апреля, выехал на место пожаров; по пути он записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в регионе.