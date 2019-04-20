Появилось видео пожаров в Забайкальском крае

Управление МЧС по Забайкальскому краю опубликовало ролик, на кадрах которого запечатлено тушение пожаров в регионе.

Заместитель начальника краевого главка МЧС Евгений Вологдин заявил, что «причиной увеличения территории пожаров стали неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха», передает РИА «Новости».

Кроме того, ситуация осложнилась и из-за того, что водоемы до сих пор находятся под льдом.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что более 340 человек признаны потерпевшими от степных пожаров в Забайкальском крае, «из них 53 ребенка», передает ТАСС.

В пунктах временного размещения находятся 55 человек, в том числе 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что все пожары в населенных пунктах Забайкалья ликвидированы.

Напомним, из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 14 населенных пунктов, введен режим ЧС. Сообщалось, что пожары повредили больше 150 домов.

Президент России Владимир Путин поручил усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами.