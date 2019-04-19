Путин дал поручения в связи с масштабными пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин после доклада главы МЧС Евгения Зиничева поручил усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами в Забайкальском крае и обеспечить своевременную эвакуацию жителей из пострадавших районов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Выслушав доклад, президент поручил увеличить группировку, необходимую для скорейшего тушения пожаров. Глава государства также потребовал предпринять все необходимые меры для своевременной эвакуации людей, если это потребуется», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Как следует из доклада главы МЧС, в результате пожаров пострадали 87 жилых домов, где проживали 263 человека, включая 29 детей. Из районов катастрофы были эвакуированы 77 человек. По словам Зиничева, вызванные палом травы природные пожары усилились из-за сильного ветра, достигавшего 30 метров в секунду. Огонь охватил 12 населенных пунктов, десять из которых потушены.

Глава МЧС также отметил, что тушение пожаров с воздуха сейчас затрудняется погодными условиями. Кроме того, заправку самолетов водой придется производить непосредственно в аэропорту, поскольку большая часть местных водоемов находится подо льдом. Задействовать авиацию планируется к утру субботы.

Напомним, в Забайкалье из-за степных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.