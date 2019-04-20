Пожары в Забайкалье повредили более 150 домов

В результате природных пожаров в Забайкальском крае повреждены 152 дома, из них 98 – жилые, сообщили в МЧС России.

От огня пострадали 14 населенных пунктов, пожары ликвидированы в 11 из них, в остальных возгорания локализованы, передает ТАСС.

Из 18 пострадавших семь госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Забайкальском территориальном центре медицины катастроф.

Борьбе с огнем мешают сильный ветер и резкое потепление, при этом водоемы региона до сих пор находятся под льдом.

Врио губернатора Александр Осипов сообщил, что как минимум в двух случаях причиной пожаров стал человеческий фактор: «В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, и он привел к пожару на улицах села, в другом месте порубочные остатки, опилки тлели, их раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта».