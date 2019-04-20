Врио главы Забайкалья выехал на место пожаров

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов утром субботы, 20 апреля, выехал на место пожаров; по пути он записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в регионе.

«Вчера (пятница, 19 апреля, – прим. ВЗГЛЯД) из-за усиления ветра у нас резко обострилась пожарная ситуация. Пострадали девять населенных пунктов, чабанские стоянки, скотина. Слава Богу, у нас никто не погиб, восемь пострадавших, один, к сожалению, в тяжелом состоянии, семь – с менее тяжелыми ожогами. Они все госпитализированы. Дано указание, чтобы, при их желании, перевозить их в краевые больницы», – сообщил Осипов в обращении, опубликованном в Facebook.

«Причины пожаров устанавливаются. Два пожара пришли к нам из заграницы, сменился ветер. При резком шквалистом ветре быстро распространился по нашей территории. К сожалению, по-прежнему человеческий фактор негативно работает. В одном месте мусор то ли горел, то ли жгли, он привел к пожару на улицах села. В другом месте – порубочные остатки, опилки там тлели, раздул ветер и прогнал через степь до населенного пункта», – рассказал он.

В районах, охваченных пожаром, были сконцентрированы силы федеральных и местных пожарных подразделений, а также добровольных пожарных дружин, сообщил Осипов.

Он также отметил, что люди, чье жилье пострадало в результате пожаров, были оперативно расселены в пункты временного размещения, некоторые пожелали разместиться у родственников.

«Пока прогноз по ветру у нас неблагоприятный. Точных прогнозов синоптики не дают, но, предположительно, до 22-го числа будет по-прежнему достаточно сильный ветер, который приводит к быстрому очень распространению пожаров, так что и пожарные силы не успевают прибыть», – добавил врио главы региона.

Напомним, из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 14 населенных пунктов, введен режим ЧС. Повреждены более 150 домов.

Президент России Владимир Путин поручил усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами.

Утром субботы сообщалось, что все пожары в населенных пунктах Забайкалья удалось ликвидировать.