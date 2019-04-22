От пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек

В результате пожаров в Забайкалье пострадавшими признаны 645 человек, сообщили в региональном Минсоцзащиты.

Уточняется, что число пострадавших «постоянно меняется». Подготовлены списки для материальной помощи для 546 человек – они получат по 10 тыс. рублей.

Ожидается, что выплаты начнутся уже в понедельник, передает ТАСС.