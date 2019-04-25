Путин дал оценку личности Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын является открытым человеком, ведет свободную дискуссию, он интересный и содержательный собеседник, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с северокорейским лидером.

«Председатель Ким Чен Ын – человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня: и по двусторонним отношениям, и по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с США. Конечно, и по главной теме – по денуклеаризации Корейского полуострова», – приводит его слова РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что подробно говорил с главой КНДР, затрагивались разные стороны всех перечисленных проблем.

«Могу подтвердить, что он достаточно интересный, содержательный собеседник», – добавил Путин.

Ранее в четверг Путин также заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

В четверг Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались впервые.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.