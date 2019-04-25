Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились три с половиной часа

Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета завершились переговоры президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Встреча лидеров длилась около трех с половиной часов, также на четверг еще запланирован торжественный прием, передает ТАСС.

Переговоры, которые проходили в четверг с глазу на глаз, заняли больше времени, чем было запланировано – около двух часов. После этого стороны продолжили обсуждение ситуации на Корейском полуострове в расширенном составе. К лидерам присоединились члены делегации, в том числе министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

Российскую сторону представили глава МИД Сергей Лавров, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, замруководителя администрации президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол России в КНДР Александр Мацегора, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Ранее Ким Чен Ын по итогам переговоров тет-а-тет с Путиным заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР.

В четверг Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Путин рассказал, о чем говорил с Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.