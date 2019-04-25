Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились три с половиной часа

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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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            Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились три с половиной часа

            25 апреля 2019, 11:08

            Текст: Евгения Шестак

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            Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета завершились переговоры президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

            Встреча лидеров длилась около трех с половиной часов, также на четверг еще запланирован торжественный прием, передает ТАСС.

            Переговоры, которые проходили в четверг с глазу на глаз, заняли больше времени, чем было запланировано – около двух часов. После этого стороны продолжили обсуждение ситуации на Корейском полуострове в расширенном составе. К лидерам присоединились члены делегации, в том числе министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и первый заместитель министра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

            Российскую сторону представили глава МИД Сергей Лавров, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, замруководителя администрации президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол России в КНДР Александр Мацегора, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

            Ранее Ким Чен Ын по итогам переговоров тет-а-тет с Путиным заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР.

            В четверг Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Путин рассказал, о чем говорил с Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

            Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.


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