Путин сказал, о чем говорил с Ким Чен Ыном с глазу на глаз

Российский президент Владимир Путин рассказал о темах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном; переговоры глав России и КНДР с глазу на глаз продлились более двух часов, затем началась встреча в расширенном составе.

Российский лидер назвал беседу с главой КНДР «достаточно обстоятельной». «Мы смогли поговорить и об истории наших межгосударственных отношений, и о сегодняшнем дне, перспективах развития двусторонних связей», – приводит его слова ТАСС.

«Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», – добавил Путин.

Президент России обращался к лидеру КНДР «уважаемый товарищ председатель».

Ким Чен Ын в свою очередь выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе.

В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Глава Госсовета КНДР поблагодарил президента России за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи с северокорейским вождем глава российского государства преодолел тысячи километров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.