Ким Чен Ын назвал Россию великим дружественным соседом КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по итогам переговоров тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия является великим дружественным соседом КНДР.

«Мы в этот раз посетили дружественного великого соседа с большой радостью. Пользуясь этим случаем, хочу от имени нашего государства, правительства и народа передать теплый привет уважаемому господину президенту и дорогим российским друзьям», – цитирует RT лидера КНДР.

Ким Чен Ын надеется, что переговоры между сторонами продолжатся в полезном и конструктивном плане. Он выразил благодарность Путину за прекрасно проведенное время.

Ранее Путин рассказал, о чем говорил с Ким Чен Ыном с глазу на глаз.

В четверг Владимир Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Глава Госсовета КНДР поблагодарил президента России за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи с северокорейским вождем глава российского государства преодолел тысячи километров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Ким Чен Ын мог бы быть полезен России, а также разбиралась в особенностях имиджа северокорейского лидера.