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27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Смогут ли США догнать российский «Авангард»

Минобороны опубликовало пока только видеозапись старта ракеты, но не ее попадания по мишениФото: Минобороны России/Youtube
В присутствии российского президента произведено испытание гиперзвуковой ракетной системы «Авангард». О ней Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию весной этого года. Появление гиперзвукового (то есть превышающего скорость звука) оружия открывает новую эру в истории российского ракетостроения – если, конечно, испытание «Авангарда» действительно прошло успешно.  Подробности...
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Запрет сигарет в России снова сделает курение модным

Минздрав предлагает готовиться к отказу от продажи табакаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Минздрав предлагает запретить в России продажу табака. Не сейчас, а через 30 лет. Отказ от курения – вещь, бесспорно, хорошая, но вот достижима ли она с помощью подобных мер? Или, как в случае со «строительством коммунизма за 20 лет», благие намерения, к тому же помноженные на запреты, могут привести к результату, прямо противоположному желаемому? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...

В ДНР светлеет горизонт

Андрей Бабицкий, журналист
Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие. Подробности...
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Давайте не будем забывать погибших в Чечне солдат

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Пацаны все понимали, но смотреть на них в эти минуты было страшно. Всегда удивлялся чести, совести, терпению военнослужащих срочной службы, особенно в тот период, когда убивали нашу страну. Подробности...
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          Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

          Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцев   27 декабря 2018, 08:18
          Фото: archives.gov
          Текст: Андрей Резчиков,
          Михаил Мошкин

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          Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?

          Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Руководитель немецкой дипломатии предупредил: Германия будет противиться, если США предпримет такие шаги в случае разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Deutsche Welle. «Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», – предостерег Маас.

          По его словам, наращивание ядерных вооружений является ошибочным ответом. «Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня», – подчеркнул министр.

          Глава немецкой дипломатии «сыграл на опережение». Напомним, что в ноябре советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил: Вашингтон пока не планирует размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД. Отметим – пока не планирует. Ранее, в октябре, тот же Болтон припугнул европейских союзников и «нейтралов»: «Угрозой является не выход США из этого договора, а наличие российских ракет на европейской территории».

          Также не следует забывать, что в 2021 году истекает срок действия подписанного Россией и США договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) и, как недавно напомнил Владимир Путин, «переговоров о его продлении не идет». Сенатор Константин Косачев отмечал: прекращение действия ДРСМД «уничтожит любые перспективы продления» СНВ-III.

          А это возвращает Европу в ситуацию пика холодной войны – когда на территории Западной Германии стояли пусковые установки «Першингов-2» (с подлетным временем 10–12 минут), а крупнейшая европейская база НАТО Рамштайн была местом хранения ядерных боеголовок. К слову, 130 тактических боезарядов хранились на Рамштайне до 2007 года, а по мнению немецких антиядерных активистов, что-то подобное находится там и сейчас.

          Понятно, что суверенитет Германии в военной сфере как был, так и остается ограниченным. Но, учитывая «бунтарское» заявление Мааса, можно ли считать, что некогда сильнейшая держава континентальной Европы попытается помешать возвращению к ситуации 1970–1980-х годов?

          По мнению германского политолога Александра Рара, заявление главы немецкой дипломатии говорит лишь о том, что в кабинете Ангелы Меркель еще остаются представители социал-демократов, которые высказываются против размещения в Европе американских ракет. «Я боюсь, что Социал-демократическая партия Германии скоро уйдет из этого правительства и тогда все будет гораздо сложнее, чем кажется», – говорит Рар.

          По словам Рара, при желании американцы могут очень быстро найти сообщников в партии «Зеленых» или ХДС, которые будут выступать за размещение ракет.

          Германский эксперт напомнил, что в 1980-е годы, когда в Европе велась дискуссия о размещении новых стратегических ракет средней дальности, «Запад устал от холодной войны». «В Европе понимали, что это в первую очередь нужно американцам, которые в случае войны с СССР остались бы чистыми. Их территория не была бы затронута войной, которая велась бы на территории Германии. Поэтому тогда Германия была резко против размещения новых ракет», – отметил Рар.

          Но ясное понимание того, что война будет проходить в Европе, как будто забыто нынешними политиками, указал собеседник. «Мне непонятны чаяния элит восточноевропейских стран, которые просто жаждут, как никогда, чтобы на их территории расставляли военную инфраструктуру. Они не понимают слова «нейтралитет» подобно тому, как в 1980-е было ясно для каждого финна или австрийца: чтобы быть в безопасности – надо быть нейтральным», – напомнил Рар.

          Политолог согласился с заявлением президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе во время общения с журналистами сказал о том, что люди начинают забывать, что такое атомная война и что это может означать. «Сейчас это является самым опасным элементом противостояния», – подчеркнул Рар.

          «Американцы в открытую разговаривают со своими европейскими союзниками, как с вассалами.

          Многие европейские страны с удовольствием играют роль вассалов, прежде всего поляки и прибалты, поэтому американцы не будут чувствовать здесь никакого противостояния, если захотят ставить в Европе свои ракеты средней дальности.

          Этим шагом они продемонстрируют, что не хотят войны на своей территории, и если с Россией начнется война, то она произойдет в Европе. Такова их достаточно примитивная философия, которой американцы эгоистично следовали в 1980-е годы», – отмечает Рар.

          А вот депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт увидел в заявлении Мааса плоды усилий и своей партии.

          «Мы первыми начали говорить об опасности превратиться в мишень, стать между молотом и наковальней двух больших держав. Год назад это все воспринималось со скепсисом, с насмешками, и очень приятно слышать, что наконец-то это дошло до правительства – народ не согласен с тем, что власти пропагандировали все это время. Я думаю, что это первая ласточка. Им нужно подстроиться под мнение людей, чтобы не отдать электорат полностью в наши руки», – сказал Гердт газете ВЗГЛЯД.

          В то же время политик признает, что европейцам противостоять планам американцев по размещению ракет будет крайне непросто. Причина в сильной финансовой и политической зависимости от США. «Чтобы выдержать это давление, надо как можно быстрее наладить отношения с нашим другим соседом, чтобы создать противовес... Если мы не наладим отношения с Востоком, то мы не выдержим давления Запада. Единственно правильный путь – отменить санкции и начинать нормальный диалог с Востоком», – считает депутат.

          Явно проамериканскую позицию стран Восточной Европы Гердт объясняет эйфорией от того, что «великий западный сосед обратил внимание на них». По его словам, таким поведением эти страны хотят ощутить свою значимость и присоединяться к могущественным финансовым инструментам. «Это все побуждало к тому, чтобы искусственно создать из России угрозу и на этой угрозе попытаться финансово и политически профилировать себя», – пояснил Гердт.

          Политик убежден, что именно с этими силами нужно общаться, чтобы убрать имидж России как врага, что она не оккупант. «Многие понимают в Германии, что нет никакого интереса создавать еще один конфликт, тем более на своей территории. Мы все понимаем, что этот конфликт может стоить человечеству всего», – сказал Вальдемар Гердт, признавшись, что для него стала бы идеальной протяженность Европы от Лиссабона до Владивостока, и только тогда «у наших детей будет будущее», а в противном случае «мы стоим очень близко от того, чтобы уничтожить себя сами».


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