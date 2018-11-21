Берлин высказался о размещении новых ядерных ракет США в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против размещения в Европе новых американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Глава внешнедипломатического ведомства предупредил, что Германия будет противиться размещению новых ядерных ракет США в Европе в случае разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Deutsche Welle.

«Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», – предупредил Маас.

По его словам, наращивание ядерных вооружений является ошибочным ответом. «Логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну. Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня», - подчеркнул министр.

Между тем, на прошлой неделе Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД.

Президент России Владимир Путин говорил, что выход Вашингтона из ДРСМД способен привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.