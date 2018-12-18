Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способен привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Путин заявил, что «серьезную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», так как подобный шаг «может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность», передает ТАСС.

По словам главы государства, «фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения».

При этом российский лидер считает, что ничто не мешает договориться о присоединении других стран к ДРСМД, передает РИА «Новости».

Владимир Путин сообщил также, что НАТО в течение 2018 года продолжала наращивать военную инфраструктуру вокруг границ России.

Ранее Пентагон пожаловался на отсутствие интереса России к сохранению ДРСМД.

До этого официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что глава Минобороны России Сергей Шойгу во второй ноте предложил руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия позиций по условиям соблюдения ДРСМД.

Напомним, 4 декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, по которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.