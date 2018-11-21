США поставили России ультиматум по ракетному договору

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вернуться к выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в течение двух месяцев.

Глава Госдепа заявил, что США откажутся от своих обязательств по ДРСМД, если Россия не вернется к договору в течение 60 дней, передает РИА «Новости».

Помпео также добавил, что Америка за эти два месяца не будет ни производить, ни испытывать ракеты, которые попадают под действие этого договора.

«После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», – сказал Помпео на пресс-конференции.

Он отметил, что союзники США по НАТО единодушно поддержали 60-дневный период во время обсуждения ДРСМД в Брюсселе.

По словам Помпео, Америка уже призывала Россию к соблюдению договора, однако пока якобы не видно «никаких признаков» изменений.

Ранее США неоднократно заявляли о своем выходе из договора РСМД, обещая выиграть гонку вооружений у России. Позже они убедили НАТО в «нарушении» Россией условий договора.

3 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается обсудить с лидерами России Владимиром Путиным и Китая Си Цзиньпином прекращение гонки вооружений. Кремль ответил, что приветствует такое решение, и выразил готовность к диалогу.