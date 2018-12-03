Кремль прокомментировал заявление Трампа о гонке вооружений

Москва будет приветствовать, если действия Белого дома не разойдутся со словами президента США Дональда Трампа о том, что нужен диалог о прекращении гонки вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если действия наших американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями – это наверняка в Москве будут только приветствовать», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, который говорил о «пагубных последствиях возможного выхода американцев из ДРСМД».

«Путин говорит о том, что такой выход может спровоцировать гонку вооружений и может спровоцировать ситуацию, которая приведет к дестабилизации обстановки», – заметил Песков.

Ранее в понедельник Трамп выразил уверенность, что в будущем обсудит прекращение гонки вооружения с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

На прошлой неделе Путин говорил о рисках неконтролируемой гонки вооружений из-за возможного отказа США от обязательств по Договору о РСМД и неясности в позиции по СНВ-III.

Добавим, что в марте Трамп обещал выиграть «гонку вооружений».