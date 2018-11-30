Путин рассказал о рисках из-за выхода США из ДРСМД

Президент Владимир Путин на встрече БРИКС во время саммита G20 заявил, что Россия встревожена ситуацией, сложившейся в сфере разоружения и нераспространения.

«Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

По его словам, Россия исходит из того, что страны БРИКС выступят с единых позиций в этой теме, это станет важным фактором мобилизации усилий мирового сообщества в обеспечении безопасности и стабильности.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет вынуждена предпринять действия для восстановления стратегического баланса сил в случае выхода США из ракетного договора.