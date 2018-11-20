Песков объяснил будущий ответ на выход США из ДРСМД восстановлением баланса сил

Москва будет обязана предпринять действия для восстановления стратегического баланса сил в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается неминуемого ответа РФ на выход из ДРСМД, это было сказано президентом, и было связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса. Соответственно, в интересах мира и стабильности, Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

При этом он не стал говорить, какие именно это будут действия, лишь уточнив, что это будут «необходимые для обеспечения безопасности и соблюдения интересов России» действия.

Одновременно Песков напомнил слова Путина о готовности России к диалогу с США по данному вопросу. «Россия хочет и готова дальше вести диалог с США по РСМД. Россия готова к диалогу. Это очень важное заявление президента и его нельзя оставлять без внимания», – сказал он.

В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны заявил, что возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа.