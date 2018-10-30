Путин пообещал не оставлять выход США из ракетного договора без ответа

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны заявил, что возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа.

«Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Решение Соединенных Штатов о выходе из указанного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», – передает его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США по этому ключевому вопросу. Он выразил надежду, что Вашингтон отнесется к нему «с полной ответственностью».

Он напомнил ситуацию с односторонним выходом США из договора по противоракетной обороне, когда Россия «открыто и честно» пообещала принять ответные меры.

«Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны», – подчеркнул Путин.

Ранее президент России, говоря о скорой встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Аргентине, подчеркнул, что вопрос стратегической стабильности является основным для переговоров Москвы и Вашингтона, в том числе вопрос развития ситуации вокруг ДРСМД.