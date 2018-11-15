Путин заявил о готовности к встрече с Трампом на G20

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

«Мы были готовы встретиться в Париже, но мы уже говорили, что не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовывало правительство и президент Франции. Это действительно крупное мероприятие, там было 90 человек глав государств и правительств. Достаточно сложно было организовать там нормальную полноценную работу. Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится, то мы со своей стороны готовы», – сказал Путин.

Президент сообщил, что США также готовятся к двусторонней встрече на высшем уровне на G20 в Аргентине. Путин получил такое подтверждение от американской стороны, побеседовав «на ногах» с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Он добавил, что на рабочем ланче в Париже 11 ноября была общая достаточно интенсивная дискуссия. «Нам с президентом Трампом (Дональдом) удалось поучаствовать в этой общей дискуссии, содержательно говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы затронули примерно то же самое», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что Россия готова к диалогу с США настолько, насколько готовы американские партнеры. «Безусловно, нам нужен диалог и на высшем уровне, и на экспертном уровне. Мы готовы к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры», – сказал Путин.

В то же время президент заявил, что вопрос стратегической стабильности является основным для переговоров Москвы и Вашингтона. «Одна из ключевых проблем, безусловно, – это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3», – заявил Путин, также отметив, что России также нужно понять, какие события будут развиваться вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава государства подчеркнул, что любые недружественные шаги отражаются на графике работы и встреч глав России и США.

В понедельник Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России, проинформировав их о контактах с лидерами других стран в Париже, в том числе с Трампом.

В Белом доме также назвали темы разговора двух лидеров.