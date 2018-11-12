Путин рассказал Совбезу о разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил с ними предстоящую поездку в Сингапур и проинформировал о контактах с лидерами других стран в Париже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент также уже провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, обсуждались социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, также Путин «информировал участников совещания о некоторых кратких контактах» со своими коллегами в Париже.

«Участники также обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к начинающемуся завтра государственному визиту президента России в Сингапур, а также саммитам Россия-АСЕАН и ВАС - Восточноазиатский саммит», – сообщил пресс-секретарь президента.

Накануне Путин подтвердил, что смог пообщаться с Трампом в Париже. В Белом доме назвали темы разговора двух лидеров.

Также президент России пообщался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.