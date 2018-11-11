Нетаньяху положительно оценил беседу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал беседу с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах Елисейского дворца.

Нетаньяху назвал разговор с Путиным «хорошим и важным», передает РИА «Новости».

Ранее Путин провел в кулуарах Елисейского дворца отдельную беседу с Нетаньяху.

На прошлой неделе в МИД Израиля заявляли, что Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 11 ноября.