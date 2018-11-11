Путин пообщался с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин переговорил в кулуарах Елисейского дворца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельно Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце», – передает слова Пескова РИА «Новости».

7 ноября Песков заявил, что встреча Путина и Нетаньяху в Париже не планировалась. В то же время в МИД Израиля заявили, что Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 11 ноября.

Также в Париже уже состоялась краткая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.