Путину и Трампу удалось пообщаться в Париже

Президент России Владимир Путин заявил, что смог пообщаться с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Отвечая на вопрос журналистов, удалось ли ему пообщаться с Трампом, Путин кратко ответил «да». На вопрос, как прошла беседа, президент России ответил «хорошо», передает РИА «Новости».

Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждал, что Путин и Трамп во время рабочего завтрака в Париже только поздоровались и попрощались, а пообщаться возможности не было.

Между тем, ранее сообщалось, что из-за того, что Елисейский дворец поменял рассадку лидеров на рабочем завтраке, президенты России и США оказались друг напротив друга и не смогли поговорить.

Ранее Путин не исключал, что ему удастся поговорить с Трампом на рабочем завтраке в Париже.

Утверждалось, что лидеры пообщаются о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.