В Париже прибегли к ухищрениям, чтобы не допустить беседы Путина и Трампа

Из-за того, что Елисейский дворец поменял рассадку лидеров на рабочем завтраке, в связи с этим президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп оказались друг напротив друга и не смогли поговорить, заявил источник.

«Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить», – передает слова источника в одной из делегаций ТАСС.

По его словам, рядом с Путиным оказались глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также генсек ООН Антониу Гуттериш, с которыми президент России мог обсудить «общеевропейские проблемы».

Ранее Путин не исключал, что ему удастся поговорить с Трампом на рабочем завтраке в Париже. Изначально сообщалось, что их посадили рядом друг с другом за одним столом с главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.