Путина и Трампа посадили рядом за рабочим завтраком в Париже

Согласно протокольной рассадке за рабочим завтраком в Елисейском дворце президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп будут соседями за столом.

С другой стороны соседом Путина будет глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. За этим же столом окажется и хозяин мероприятий в Париже – президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

За рабочим завтраком лидеры смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Большинство глав делегаций уже прибыли во дворец. Дональд Трамп еще не приехал к месту проведения мероприятия.

Ожидается, что Путин и Трамп кратко обсудят вопрос договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, из которого Белый дом решил выйти.