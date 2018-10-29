Президент России Владимир Путин прилетел в Париж на торжественные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны; ожидается, что в ходе краткой встречи с президентом США Дональдом Трампом он обсудит вопрос договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Путин отправился в Елисейский дворец, откуда вместе с другими приглашенными главами государств и правительств отправится к Триумфальной арке. Также он возложит цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во Франции во время Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

Владимир Путин прибыл в Париж pic.twitter.com/zhdkvplBzx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2018 г.

В 15.00 мск запланирован рабочий завтрак, который устраивает президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что там лидеры России и США кратко пообщаются и договорятся о будущей полноформатной встрече.

Источник в российской делегации заявил, что Путин и Трамп в ходе краткой беседы должны затронуть вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом вопрос об американских санкциях подниматься не будет.

«Санкции – это не наша инициатива, поэтому сами мы никогда этот вопрос не поднимаем», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что из-за просьбы Макрона полноформатная встреча Путина и Трамп не состоится, но лидеры все же смогут увидеться.