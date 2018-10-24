Макрон сорвал полноценные переговоры Путина и Трампа в Париже

Полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за лидера Франции Эмманюэля Макрона, решившего, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны, сообщил европейский дипломатический источник.

«Все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, се ля ви», – заявил источник «Коммерсанта».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также объяснил решение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отказаться от проведения полноценных переговоров 11 ноября в Париже.

Прежде Трамп поставил под сомнение возможность встречи с Путиным в Париже, однако выразил уверенность, что лидерам России и США удастся встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.