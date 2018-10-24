Кремль прокомментировал изменения в планах встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил решение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отказаться от проведения полноценных переговоров 11 ноября в Париже.

В Кремле сообщили, что президенты России и США проведут в Париже краткую встречу «на ногах», а не полноценные переговоры, однако это не связано с разногласиями или иными проблемами в отношениях двух стран, передает ТАСС.

«В данном случае дело не в разногласиях, дело – в формате многостороннего мероприятия, которое посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, «этот формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам, поэтому решили, что они «на ногах» побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу».

Ранее Трамп поставил под сомнение возможность встречи с Путиным в Париже, однако выразил уверенность, что лидерам России и США удастся встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.