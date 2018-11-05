Трамп поставил под сомнение возможность встречи с Путиным в Париже

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

По словам Трампа, он не уверен в том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Париже состоится, передает ТАСС.

«Возможно, что нет», – отметил американский лидер, пояснив, что российская и американская стороны на этот счет «пока ни о чем не договорились».

В то же время он выразил уверенность, что лидерам России и США удастся встретиться на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

«Мы встретимся на G20», – сказал Трамп.

Напомним, ранее ожидалось, что 11 ноября в Париже может состояться «короткая, непродолжительная» встреча президентов России и США, тогда как на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе встреча Путина и Трампа будет «продолжительная и обстоятельная».