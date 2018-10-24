В Кремле сообщили подробности о предстоящей встрече Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча российского лидера со своим коллегой из США Дональдом Трампом в Париже будет краткой.

Он прокомментировал длительность как парижской встречи президентов двух стран, так и встречи на полях саммита «большой двадцатки» (G-20), передает РИА «Новости».

«На «двадцатке» (встреча будет) продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная», – сообщил журналистам Ушаков.

В Париже Путин и Трамп должны встретиться на праздновании столетия окончания Первой мировой войны. Ушаков отметил, что пока невозможно назвать даже примерное время встречи.

Он добавил, что встреча в Буэнос-Айресе находится пока на этапе согласования.

Ранее предмет разговора двух лидеров анонсировал глава МИД России Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл главную цель их встречи.