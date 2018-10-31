Лавров анонсировал разговор Путина и Трампа о ДРСМД

На встрече в Париже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Все будет обсуждаться, как только они встретятся», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что вопросы от США по договору были переданы всего лишь несколько дней назад.

Ранее на этой неделе в Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа в Париже. Замглавы МИД Сергей Рябков также называл разговор о ДРСМД одной из ключевых тем встречи президентов в столице Франции.