Москва назвала одну из главных тем встречи Путина и Трампа в Париже

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал одну из главных тем запланированной на 11 ноября в Париже встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Заместитель министра иностранных дел России выразил уверенность, что одной из главных тем встречи будет тема выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, передает ТАСС.

«Нам надо разобраться, куда двигаются США в этом вопросе», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из ДРСМД.

Ранее в Кремле объяснили планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности декларированием намерений ввязаться в гонку вооружений.