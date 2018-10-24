Песков объяснил выход США из ДРСМД планами ввязаться в гонку вооружений

Планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются декларированием намерений ввязаться в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующего потенциала вооружений. Это сделает мир более опасным», – прокомментировал Песков заявления американского президента, передает РИА «Новости».

Он добавил, что по итогам встречи президента Владимира Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном стало понятно, что «американская сторона приняла решение, и в ближайшем будущем формализует процесс выхода из этого договора».

Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Россия предупредила о последствиях слома ДРСМД для стратегической безопасности.