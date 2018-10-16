Россия предупредила о последствиях слома ДРСМД для стратегической безопасности

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов предупредил, что в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен непоправимый ущерб.

По мнению Антонова, если Соединенные Штаты реализуют свои намерения по выходу из этого договора, то системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен серьезный, а может быть, даже непоправимый ущерб, передает ТАСС.

«У нас останется с вами один договор, будущее которого не ясно», – предупредил посол России.

Антонов предложил обсуждать все озабоченности по поводу ДРСМД за закрытыми дверями, без привлечения средств массовой информации, профессионально, стараться понять друг друга.

«Я твердо убежден: если есть политическая воля, то решение проблемы найти можно», – заключил дипломат.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон счел преувеличенным мнение о том, что выход Вашингтона из ДРСМД может привести к новой гонке вооружений и сделает мир опаснее.