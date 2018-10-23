Болтон не согласился с мнением России о последствиях выхода США из ДРСМД

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал преувеличенным мнение о том, что возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений и сделает мир опаснее.

«Я считаю, что риторика перегрета: я был здесь (в Москве) почти 17 лет назад в период выхода (США) из Договора по ПРО, и мы слышали много подобных заявлений», – заявил Болтон, передает РИА «Новости».

По его словам, США вышли из Договора по ПРО, и сейчас «безопасность страны обеспечена лучше».

При этом он ответил отрицательно на вопрос корреспондента, согласен ли тот с позицией Москвы, что выход США из ДРСМД сделает мир опаснее. «Нет, это отражает изменившуюся реальность, нужно отталкиваться от тех фактов, которые нам известны», – сказал Болтон.

Он также назвал продуктивной состоявшуюся во вторник встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. «У меня состоялся очень интересный разговор с министром обороны Шойгу о позиции РФ по договору о РСМД. У нас был очень продуктивный разговор с министром обороны Шойгу, который длился порядка часа-полутора часов», — заявил Болтон.

Кроме того, он встретился с представителями американского бизнеса, работающими в России. «Помощник президента США по национальной безопасности поддержал американское бизнес-сообщество в России, встретившись с его представителями сегодня в Спасо-хаусе. Компании, присутствующие сейчас на российском рынке, помогают развивать отношения между США и Россией», – говорится в сообщении посольства США, в заднии которого прошла встреча.

Ранее Болтон выразил мнение, что судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) следует решить до истечения действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).