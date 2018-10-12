Болтон: Вопрос с ДРСМД нужно решить до определения будущего СНВ-3

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил мнение, что судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) следует решить до истечения действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Болтон подчеркнул, что у Вашингтона «есть еще время» на принятие решения, так как действие СНВ-3 истекает в 2021 году.

«Я много лет занимаюсь вопросами контроля над вооружениями и знаю, что многие решения принимаются в последний момент. Сейчас в США идет обсуждение того, что делать с этим соглашением. Один из пунктов, которые мы считаем важным – вначале решить вопрос с Договором о РСМД», – заявил Болтон в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что обсудил эту тему с российскими властями.

Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.