Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа

Основной целью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является сверка часов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта сверка часов – и есть главная цель подобной встречи», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что лидеры России и США традиционно имеют много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. «По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», – сказал Песков.

Напомним, Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков назвал одну из главных тем запланированной на 11 ноября в Париже встречи президентов России и США.