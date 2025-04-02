В Таганроге обнаружили обломки четвертого дрона

Обломки четвертого БПЛА нашли в Таганроге у железнодорожного переезда

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Камбуловой, обломки четвертого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были найдены в Таганроге.. Он упал в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Специалисты уже провели обезвреживание частей дрона, которые содержали взрывчатые вещества.

На данный момент известно об одном пострадавшем, который получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех объектах, после чего будут приниматься меры по возмещению убытков и оказанию помощи в восстановлении имущества.

Между тем, жители многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуированные из-за атаки, вернулись в свои квартиры. В результате атаки пострадал дом, в котором произошло возгорание, его удалось быстро потушить. Всего из дома эвакуировали 85 человек, режим ЧС введен в Таганроге, передает ТАСС.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями.

После атаки беспилотников на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина, жильцы были эвакуированы.