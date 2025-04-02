Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».0 комментариев
В Таганроге обнаружили обломки четвертого дрона
Обломки четвертого БПЛА нашли в Таганроге у железнодорожного переезда
В Таганроге обнаружены обломки четвертого БПЛА после ночной атаки на город, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Камбуловой, обломки четвертого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были найдены в Таганроге.. Он упал в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Специалисты уже провели обезвреживание частей дрона, которые содержали взрывчатые вещества.
На данный момент известно об одном пострадавшем, который получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех объектах, после чего будут приниматься меры по возмещению убытков и оказанию помощи в восстановлении имущества.
Между тем, жители многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуированные из-за атаки, вернулись в свои квартиры. В результате атаки пострадал дом, в котором произошло возгорание, его удалось быстро потушить. Всего из дома эвакуировали 85 человек, режим ЧС введен в Таганроге, передает ТАСС.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями.
После атаки беспилотников на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина, жильцы были эвакуированы.