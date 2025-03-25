Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
В Госдуме разработали проект закона о репатриации соотечественников
В Госдуме разработали проект закона о возвращении соотечественников из-за границы
Первый зампред комитета Госдумы Константин Затулин завершил работу над проектом закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.
Документ во вторник поедставит в парламенте первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА «Новости». Законопроект предлагает определить процедуру репатриации соотечественников, а также моряков, задержанных за границей.
Проект закона подразумевает возвращение соотечественников на постоянное проживание в Россию. Право на репатриацию предусматривается для свободно владеющих русским языком, а также для тех, кто имеет предков из России или принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.
Дополнительно право на репатриацию получат супруги репатрианта, проживающие в браке более трех лет или имеющие общих детей, а также несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи. Законопроект дополняет действующую Госпрограмму по добровольному переселению соотечественников в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить понятие «репатриант», включив в него соотечественников, этнически связанных с народами России.
Государственная дума России приняла поправку, которая позволяет использовать информацию из геномной регистрации для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов предложил разработать закон о репатриации и пересмотреть работу программы по переселению соотечественников, чтобы эмигрантам, особенно с Украины, не грозила депортация.