В Госдуме разработали проект закона о репатриации соотечественников

В Госдуме разработали проект закона о возвращении соотечественников из-за границы

Tекст: Денис Тельманов

Документ во вторник поедставит в парламенте первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА «Новости». Законопроект предлагает определить процедуру репатриации соотечественников, а также моряков, задержанных за границей.

Проект закона подразумевает возвращение соотечественников на постоянное проживание в Россию. Право на репатриацию предусматривается для свободно владеющих русским языком, а также для тех, кто имеет предков из России или принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.

Дополнительно право на репатриацию получат супруги репатрианта, проживающие в браке более трех лет или имеющие общих детей, а также несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи. Законопроект дополняет действующую Госпрограмму по добровольному переселению соотечественников в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить понятие «репатриант», включив в него соотечественников, этнически связанных с народами России.

Государственная дума России приняла поправку, которая позволяет использовать информацию из геномной регистрации для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов предложил разработать закон о репатриации и пересмотреть работу программы по переселению соотечественников, чтобы эмигрантам, особенно с Украины, не грозила депортация.