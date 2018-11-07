В Кремле рассказали, как пройдет встреча Путина и Трампа в Париже

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся в Париже и пообщаются «на ногах», заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Такой формат встречи был выбран для того, чтобы не отвлекать внимание от темы празднования окончания Первой мировой войны, добавил Ушаков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил лидеров стран не проводить полноформатные переговоры в Париже.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что привело к срыву переговоров лидеров России и США во Франции.