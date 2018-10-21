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6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

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Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа

Каприз Макрона может вызвать к нему ироничное отношение со стороны коллегФото: Chris Kleponis/Pool/DPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатную встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже, чтобы она не затмила празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Так считают европейские дипломатические источники. Мог ли эгоцентричный Макрон действительно позволить себе такой каприз и ради каких целей? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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          Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа

          Каприз Макрона может вызвать к нему ироничное отношение со стороны коллег   6 ноября 2018, 15:10
          Фото: Chris Kleponis/Pool/DPA/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Мария Трубина,
          Анна Кукушкина

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          Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатную встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже, чтобы она не затмила празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Так считают европейские дипломатические источники. Мог ли эгоцентричный Макрон действительно позволить себе такой каприз и ради каких целей?

          Эгоцентризм президента Франции Эммануэля Макрона может стать причиной срыва полноценной встречи лидеров США и России 11 ноября в Париже. «Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, «се ля ви», – сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные дипломатические источники.

          Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты двух стран отказались от проведения полноценных переговоров в Париже в пользу краткой встречи, пояснив, что формат мероприятия «не позволяет полноценно встретиться двум президентам, поэтому решили, что они «на ногах» побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу».

          Ранее и сам Трамп засомневался в возможности полноценно поговорить с президентом России, но выразил уверенность, что лидерам двух стран удастся провести полноценную встречу на саммите G20, который запланирован на 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

          Тем не менее замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов подверг сомнениям объяснение, приведенное в публикации газеты «Коммерсантъ». «Если бы у Макрона действительно были подозрения, что российско-американская встреча затмит мероприятие, посвященное столетнему юбилею окончания Первой мировой войны, он бы эту озабоченность высказал сильно заранее», – сказал Суслов газете ВЗГЛЯД, добавив, что мероприятия такого масштаба – с участием первых лиц ведущих стран мира – готовятся как минимум за год вперед.

          Эксперт считает, что у Путина и Трампа изначально не было намерения проводить полноценную встречу в Париже, а речь шла только о проведении коротких переговоров двух президентов, по аналогии с их первым общением в Гамбурге в 2017 году.

          По словам Суслова, заявление Елисейского дворца – это лишь способ сгладить негативный эффект от того, что встреча не состоится. «Видимо, Россия и США до сих пор не договорились о совместном понимании по поводу заявления США о выходе из ДРСМД. А вторая причина ­в том, что эта встреча состоялась бы менее чем через неделю после промежуточных выборов, после которых, согласно последним опросам, большинство в нижней палате Конгресса отойдет демократам», – указал эксперт, добавив, что в Белом доме опасаются, что демократы тогда усилят обвинения Трампа в сговоре с Москвой и в недостаточно жесткой политике в отношении России.

          Полноформатной встречи между главами стран, по мнению эксперта, ожидать больше не стоит. «Это крайне маловероятно в условиях дальнейшего обострения внутриполитической ситуации в США и ослабления политических позиций Трампа после промежуточных выборов. У Трампа, который пойдет на перевыборы в 2020 году, не будет внутриполитической возможности проводить подобные двусторонние встречи с Путиным. Максимум, что будет, – это короткие встречи, аналогичные гамбургской, в том числе и на полях «двадцатки»», – пояснил эксперт.

          В то же время президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов не исключает, что отмена предстоящей встречи – это все-таки каприз Макрона. «Я не вижу здесь какой-то глубокой политической подоплеки. Эгоцентризм Макрона является более правдоподобной версией отмены встречи Путина и Трампа, чем какие-то политические интересы. Причем это может вызвать ироничное отношение к Макрону со стороны коллег», – предположил Ремизов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

          С другой стороны, по мнению эксперта, серьезных и негативных последствий для Макрона это не повлечет. «Речь не идет о международном скандале, речь идет о заблаговременном урегулировании протокола встреч, и принимающая сторона имеет в нем право голоса. Не думаю, что это станет источником напряжений в отношениях США, Франции и России», – добавил он.

          В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что с самого начала президентского пути Макрон пытался выдвинуть себя в число мировых лидеров и показать Францию под своим управлением как страну, которая по-прежнему удерживает лидирующие позиции в мире и имеет особую функцию.

          «Он понимает, что слабеет Ангела Меркель, поэтому пытается застолбить за собой роль нового европейского лидера», – заявил эксперт. «Рейтинг у Макрона очень низкий, ниже, чем рейтинг Трампа, несмотря на его электоральные успехи. Ему хочется, чтобы все внимание было направлено на Францию, на него, чтобы он был в кадре», – добавил собеседник.

          По мнению Дробницкого, основное внимание стоит уделить вопросу организации контактов между Москвой и Вашингтоном, потому что с момента избрания Дональда Трампа был взят «осторожный прицел» на встречи на полях саммитов, хотя при наличии существенных противоречий сам факт высказывания друг другу разногласий и различных позиций – это дело двух стран. «Была романтическая иллюзия, что весь мир просто ждет, пока Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся, но на самом деле мир играет на то, чтобы они как можно дольше не договорились. Даже самые маленькие игроки, имеющие глобальную проекцию, будут продолжать на это играть.

          «У меня тут торжества во Франции, а вы тут со своим саммитом»,

          – сыронизировал эксперт.

          Дробницкий назвал срыв Макроном заранее оговоренной встречи серьезным звоночком, добавив, что это нехорошо как с формальной точки зрения дипломатических прав, так и с точки зрения общей вежливости. «Он просто взял и внаглую воспользовался своим формальным правом принимающей стороны», – заключил он.

          А вот политолог-американист Борис Межуев считает просьбу президента Франции лишь предлогом, «отговоркой для отмены встречи». «Если эти переговоры должны были бы привести к ценным результатам, они бы состоялись, несмотря ни на что», – уверен Межуев.

          Нельзя исключать вероятность того, что Трамп сам попросил Макрона объяснить отказ от встречи с Путиным любым предлогом, считает Межуев. Можно также допустить, что причиной могло стать и коллективное решение европейских держав, которые «боялись негативной прессы в связи с закулисными договоренностями двух лидеров». «Но мне кажется, речь идет скорее об отказе американской стороны от подобного рода взаимодействия», – считает Межуев.

          «Это потому, что у американцев была информация, что Россия не отказывается от сотрудничества с Китаем, от торговли с Ираном. То есть идти на какие-то уступки, к которым США собираются нас склонить, Россия не собирается», – добавил Межуев. «Американцы не предлагают повестки, в рамках которой можно было бы договориться. Раньше были темы, связанные с разоружением, глобальным климатическим потеплением. Были вопросы, которые можно было обсудить, не говоря о разногласиях. Сейчас ничего подобного нет. Раньше, например, был общий враг – ИГИЛ*. Как только эта тема перестала играть важную роль, повестка ушла», – резюмировал эксперт.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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