Самосвал сбил ребенка на велосипеде в Ростове-на-Дону

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в воскресенье днем в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз 6520» при повороте направо в районе дома номер один на площади Гагарина совершил наезд на велосипедиста, 2016 года рождения, передает РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области, пострадавший мальчик был госпитализирован с травмами. «В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют детали происшествия.

В пятницу на трассе М-2 в Подмосковье рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва врезался в грузовик, в результате пострадали семь человек.

Ранее в ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали пять человек.