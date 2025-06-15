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Самосвал сбил ребенка на велосипеде в Ростове-на-Дону
В результате наезда самосвала на мальчика-велосипедиста на площади Гагарина в Ростове-на-Дону ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
Инцидент произошел в воскресенье днем в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз 6520» при повороте направо в районе дома номер один на площади Гагарина совершил наезд на велосипедиста, 2016 года рождения, передает РИА «Новости».
Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области, пострадавший мальчик был госпитализирован с травмами. «В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют детали происшествия.
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