В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали пять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять человек получили травмы в ДТП с участием автобуса, произошедшем на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, передает ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МВД, автобус столкнулся с несколькими легковыми автомобилями на проезжей части. В результате аварии пять человек были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение транспорта на участке, чтобы обеспечить безопасность и не допустить заторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три пассажира пострадали в аварии с автобусом в Барнауле. Девять человек получили травмы в ДТП с маршруткой в Петрозаводске. Семь человек пострадали в аварии с автобусами в Москве.