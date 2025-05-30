Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.7 комментариев
В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали пять человек
В Мошковском районе Новосибирской области автобус столкнулся с несколькими автомобилями, в результате чего травмы получили пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Пять человек получили травмы в ДТП с участием автобуса, произошедшем на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, передает ТАСС.
По данным пресс-службы ГУ МВД, автобус столкнулся с несколькими легковыми автомобилями на проезжей части. В результате аварии пять человек были госпитализированы с различными травмами.
Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение транспорта на участке, чтобы обеспечить безопасность и не допустить заторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три пассажира пострадали в аварии с автобусом в Барнауле. Девять человек получили травмы в ДТП с маршруткой в Петрозаводске. Семь человек пострадали в аварии с автобусами в Москве.