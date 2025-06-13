Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, ранены семь человек

Tекст: Мария Иванова

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чехов – Москва, столкнулся с грузовиком на трассе М-2 «Крым», передает ТАСС. По информации ГУ МВД по Московской области, авария произошла на 45-м километре автодороги.

«Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту Чехов – Москва, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем», – уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров. Информация о степени тяжести травм уточняется. На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госавтоинспекция выявила нарушения у перевозчика после ДТП с автобусом под Хабаровском.

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