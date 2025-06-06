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Госавтоинспекция нашла нарушения у перевозчика после ДТП с автобусом под Хабаровском
Компания ООО «Багира», чей автобус с детьми перевернулся под Хабаровском, ранее допускала многочисленные нарушения, сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.
Нарушения фиксировались в области технического надзора, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Сама авария произошла в селе Воронежское-2, экскурсионный автобус с детьми опрокинулся во время поездки в зоосад «Приамурский». По данным прокуратуры, участниками инцидента стали дети от семи до 14 лет из лагеря школы № 66 Хабаровска и их сопровождающие взрослые.
Позднее сообщалось, что число пострадавших в аварии с автобусом достигло 22 человек.