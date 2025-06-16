Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России

Tекст: Антон Антонов

Мерц заявил, что рассчитывает на решение лидеров ЕС о введении новых антироссийских санкций на саммите, который пройдет 26-27 июня в Брюсселе. Он также сообщил о намерении получить поддержку партнеров по G7, особенно США, передает ТАСС.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» – заявила Захарова в Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей. Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов в случае дальнейшей эскалации конфликта Ирана и Израиля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения вопроса возможной остановки поставок российского газа. Франция и Бельгия, по данным СМИ, также отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.