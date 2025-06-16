В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.
Мерц заявил, что рассчитывает на решение лидеров ЕС о введении новых антироссийских санкций на саммите, который пройдет 26-27 июня в Брюсселе. Он также сообщил о намерении получить поддержку партнеров по G7, особенно США, передает ТАСС.
«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» – заявила Захарова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей. Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов в случае дальнейшей эскалации конфликта Ирана и Израиля.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения вопроса возможной остановки поставок российского газа. Франция и Бельгия, по данным СМИ, также отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.