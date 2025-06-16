В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку июня
На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M8.5, произошедшая в зоне прямого воздействия на Землю, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
По информации специалистов, событие произошло в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4114 (N17E15) и длилось 39 минут. Лаборатория уточнила, что вспышка возникла в зоне прямого воздействия на планету, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о прохождении пика солнечной активности. В воскресенье произошли еще три вспышки класса М – М6.8, М2.2 и М1.9. Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Мощность излучения возрастает в десять раз с каждой новой буквой. Минимальный класс – A0.0.